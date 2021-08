Malore ad alta quota, 60enne piacentino soccorso nel reggiano “Colpi di calore dietro l’angolo”

Nel pomeriggio di mercoledì 11 agosto, un escursionista di 60 anni residente a Piacenza ha accusato un lieve malore nei pressi di Belfiore, nella zona di Cerreto Laghi (Reggio Emilia). A dare l’allarme la moglie, che era con lui: la Centrale del 118 ha quindi inviato il Soccorso Alpino sul posto. Durante l’avvicinamento delle squadre – riporta il Soccorso Alpino – si è alzato in volo l’elicottero dei Vigili del Fuoco che è riuscito a recuperare l’uomo: le sue condizioni di salute sono buone. Nel rientro, le squadre di soccorritori hanno inoltre recuperato due escursionisti che, sprovvisti di adeguate calzature, non riuscivano a proseguire, accompagnandoli in sicurezza.

LE RACCOMANDAZIONI DEL SOCCORSO ALPINO – “In queste giornate di caldo torrido si raccomanda di astenersi dall’affrontare salite eccessivamente impegnative, specialmente sui versanti completamente esposti al sole e privi di fonti di approvvigionamento di acqua”. L’invito alla massima prudenza per chi decide di intraprendere un’escursione in questi giorni arriva dal Soccorso Alpino, che in una nota evidenzia come “i percoli dovuti al caldo, quali i colpi di calore e gli sfinimenti sono dietro l’angolo e possono risultare fatali in ambiente impervio, dove il fisico è sollecitato oltremodo e dove è richiesta la massima attenzione. Prima di partire per un’escursione – aggiunge il Soccorso Alpino -, che sia in montagna o al mare per raggiungere una spiaggia isolata, è bene informarsi sempre sulla presenza delle fonti d’acqua e sul loro stato cercando di partire alle prime ore del mattino e portando con sé nel proprio zaino almeno 2,5 litri d’acqua e accessori adeguati per coprirsi dal sole”.