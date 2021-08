Malore al Lago Nero, trasportato in volo all’ospedale di Parma

E’ stato trasportato all’ospedale Maggiore di Parma dall’eliambulanza un uomo di 53 anni colto da malore mentre si trovava nella zona del Lago Nero, nel Comune di Ferriere, nel pomeriggio di Ferragosto.

Il 53enne era in compagnia di altre persone, che hanno lanciato l’allarme: la centrale del 118 ha attivato l’ambulanza della Croce Azzurra di Ferriere e l’autoinfermieristica da Farini, insieme all’elisoccorso di Pavullo nel Frignano, che poco prima era intervenuto sempre nella nostra provincia per soccorrere un giovane che si era sentito male in Trebbia. Complicati i soccorsi: l’équipe sanitaria dell’elicottero è riuscita a raggiungere l’uomo insieme a due tecnici del soccorso alpino: una volta stabilizzato, il 53enne è stato condotto in volo in codice rosso all’ospedale Maggiore di Parma, dove si trova ricoverato.