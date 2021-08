Mappa dei contagi Ue, Emilia Romagna resta “arancione”. Sei regioni in zona rossa

Salgono a sei le regioni italiane in zone “rossa” (tra 200 e 500 casi positivi ogni 100mila abitanti) nella nuova mappa dei contagi pubblicata oggi (12 agosto) dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

A Sicilia, Sardegna, Toscana, Marche si sono aggiunte nell’ultimo aggiornamento anche Calabria e Basilicata. Resta invece in zona “arancione” (tra 75 e 200 casi ogni 100mila abitanti) l’Emilia Romagna assieme a tutto il resto dell’Italia, fatta eccezione per provincia autonoma di Bolzano e Molise, uniche in verde. I colori della mappa (che non corrispondono a quelli in vigore in Italia), basata sul tasso di notifica di nuovi casi a 14 giorni ogni 100mila abitanti e sul tasso di positivi nei test effettuati, sono cinque: verde, arancione, rosso e grigio (quest’ultimo indica assenza di sufficienti dati), a cui si aggiunge il rosso scuro. La raccomandazione per le zone “rosso scuro”, quelle cioè in cui il virus circola a livelli molto elevati (incremento dei contagi superiore ai 500 ogni 100mila abitanti), prevede l’obbligo di test e quarantena per i viaggi da e verso altri Paesi dell’Ue.

Guardando agli altri Paesi europei, la mappa indica in “rosso scuro” gran parte della Spagna, il sud della Francia e parte dell’Irlanda.