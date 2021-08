Medico e sportivo, Matteo Villani tra i premiati del “Maurizio Maestrelli”

C’è anche il medico anestesista dell’ospedale di Piacenza Matteo Villani tra gli insigniti del premio Maurizio Maestrelli, ogni anno assegnato a 13 personalità legate al mondo dello sport che si sono distinte non solo per i risultati ottenuti, ma soprattutto per fair play e correttezza.

Villani riceverà il riconoscimento lunedì 23 agosto alle ore 18.30 allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone, insieme ad Andrea Berta (Direttore Sportivo Atletico Madrid), Fabio Grosso (allenatore del Frosinone), Fabrizio Corsi (presidente dell’Empoli), Aurelio Capaldi (giornalista Rai), Luigi De Siervo (Amministratore Delegato Lega Serie A), Carolina Morace (coach S.S. Lazio Women), Marco Mancosu (calciatore del Lecce), Marco Rossi (Commissario Tecnico dell’Ungheria), Luca Bergamini (Presidente Divisione Calcio a 5), Claudio Vigorelli (agente Fifa), Paolo Nicolato (Commissario Tecnico Italia Under 21) e Michele Sbravati (responsabile del settore giovanile del Genoa).

Specialista delle siepi, due volte campione italiano, azzurro alle Olimpiadi di Pechino nel 2008 e in altri eventi internazionali – come gli Europei di Göteborg nel 2006 -, oltre ad essere stato uno sportivo di alto livello, Villani è una presenza costante e generosa tra le corsie del nosocomio cittadino, in prima linea nella lotta contro il virus.

Per questo nei mesi scorsi era stato insignito anche del Premio Cannavò, insieme all’anestesista dell’ospedale di Codogno Annalisa Malara, colei che nel febbraio 2020 individuò il primo paziente covid in Italia.