Mezzano Scotti, dal 6 agosto chiuso il ponte sul Trebbia

Chiude dalle 8 del 6 agosto il ponte sul Trebbia a Mezzano Scotti (Bobbio).

La comunicazione arriva dal servizio Viabilità della Provincia di Piacenza, che in una nota informa che, “in seguito ai sopralluoghi periodici eseguiti nell’ambito dell’attività di sorveglianza dei manufatti di competenza dell’Amministrazione provinciale” lungo il ponte di Mezzano Scotti si “sono evidenziate una serie di criticità connesse sia allo stato di degrado delle parti in conglomerato cementizio armato (pulvini, fusti, plinti di fondazione) sia ai fenomeni erosivi sviluppatisi in corrispondenza del sistema fondazionale di alcune pile”.

“Le suddette evidenze – aggiunge la Provincia – devono necessariamente essere approfondite attraverso l’esecuzione di diverse attività (rilievi, indagini, caratterizzazione materiali, ecc.): tali approfondimenti sono, in ogni caso, funzionali alla verifica di sicurezza del manufatto in esame ai sensi dell’O.P.C.M. 3264/2003, delle NTC2018 e delle “Linee guida per la Classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti”. E’ stato – conclude il servizio Viabilità -, pertanto, ritenuto necessario inibire a scopo precauzionale la circolazione stradale per evitare situazioni di pericolo in corrispondenza del manufatto di attraversamento del fiume Trebbia in località Mezzano Scotti, nel territorio del Comune di Bobbio, lungo la Strada Provinciale n. 65 di Caldarola fra le progressive km 27+400 e km 28+000, a partire dalle ore 8,00 del giorno 6 agosto 2021“.