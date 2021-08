Mille abbonamenti per il Piace con un occhio al mercato “Cerchiamo un attaccante”

L’esordio sottotono contro Trento non ha frenato l’entusiasmo in casa Piacenza Calcio, come dimostrano le parole della rappresentanza biancorossa accolta nella mattinata del 30 agosto nella sala del consiglio comunale in Municipio, nel tradizionale incontro di inizio stagione con le istituzioni.

Senso di appartenenza, orgoglio e ambizione sono stati i motivi ricorrenti di una conferenza in cui il presidente Roberto Pighi ha confermato la voglia dei soci di investire, sempre con un occhio attento ai conti, nel nuovo ciclo del Piace. A partire dalla squadra, che in queste battute finali di mercato si vuole provare a rafforzare con un colpo importante in attacco. “Ho dato delega a Scianò, che si trova a Milano, di trovare una soluzione – ha confidato il presidente Pighi analizzando il match di domenica, in cui il reparto offensivo dei biancorossi non è stato in grado di fare male alla retroguardia ospite. “Ho visto un buon Piacenza nella fase difensiva e a centrocampo – ha affermato -, chiaro che in attacco con un Corbari a mezzo servizio e Cesarini fuori per infortunio indubbiamente abbiamo sofferto troppo”.

Pighi ha poi evidenziato la gestione virtuosa del club dal punto di vista economico. “Sono a capo di una società a posto con i conti, e questo è un orgoglio – ha affermato -. Ovviamente il Piacenza non può fermarsi qui, per questo abbiamo cantieri aperti con fondi e multinazionali che possono farci fare quel salto in avanti altrimenti impossibile. Il Piacenza Calcio – ha aggiunto – è una componente importante della città. La campagna abbonamenti è partita molto forte e siamo vicino alle mille sottoscrizioni”.

Il neocapitano Cesarini si è poi soffermato sulle sensazioni legate all’avere, da quest’anno, la fascia al braccio. “E’ un onore e un orgoglio rappresentare una città e una squadra così gloriosa – le sue parole -. Ringrazio la società e il mister per avermi dato questa responsabilità: cercherò di dare tutto e di aiutare i miei compagni, soprattutto quelli più giovani, ad esprimersi al meglio e portare il Piacenza il più in alto possibile”. Quindi un commento sulla partita con Trento. “Un peccato non aver vinto, abbiamo giocato bene e Trento non si è mai reso pericoloso. Dispiace perchè l’obiettivo erano i tre punti, ma comunque ci teniamo la prestazione e l’inizio di stagione convincente, con la vittoria del derby in Coppa che ha dato tanto entusiasmo”. E un aggiornamento sulle sue condizioni. “Mi è dispiaciuto tanto non essere in campo ieri, avevo fatto 90 minuti bene con la Reggiana e mi sentivo pronto. Ho avuto un problemino blando in allenamento, in un punto un po’ strano, quindi abbiamo preferito non rischiare e spero di esserci con la Triestina per regalare tante soddisfazioni ai tifosi”.

Il vicepresidente e socio dei biancorossi Marco Polenghi ha spiegato che il “progetto Piacenza è un progetto dinamico, un elemento che porta alla città un valore permettendogli di essere presente nello sport a livello nazionale ed internazionale. L’obiettivo è allargare questa voglia di fare, per valorizzare ulteriormente il territorio, la provincia e la squadra”.

Palla poi alle istituzioni, con il sindaco Patrizia Barbieri che ha rimarcato il suo “orgoglio per avere il Piace in municipio: quella passata è stata un’annata particolare per lo sport piacentino – ha aggiunto -, con grandi riconoscimenti per i nostri atleti. Il nome di Piacenza sta girando dappertutto, abbiamo messo a punto un sistema che ci porta ad avere delle eccellenze a livello nazionale ed internazionale. Il Piace è un fiore all’occhiello: il blocco portato dalla pandemia ha reso più difficoltose alcune situazioni – ha rilevato -, ma ha anche contributo a rendere più tenaci gli sforzi della squadra per crescere. La prossima sarà una stagione piena di emozione e di successi: noi ci siamo, perché ciò che si fa per la squadra si fa per la città”.

“Da tifoso mi aspetto il guizzo per un grande centravanti – ha esordito quindi l’assessore allo Sport Stefano Cavalli -. Con la società abbiamo lavorato ed avviato un percorso di collaborazione per far sì che il Piacenza sia il riferimento per il movimento calcistico provinciale. In quasi 3 anni questa amministrazione ha speso più di 1 milione di euro per il Garilli: investiremo ulteriori risorse anche lì, perché ci sono alcune problematiche sul terreno di gioco. La struttura societaria sì è allargata per rendere più competitiva la squadra: quando si parla del Piacenza Calcio si parla della squadra della città”.

Il delegato provinciale del Coni Robert Gionelli ha infine evidenziato “La grande attenzione dell’Amministrazione comunale per lo sport piacentino, sia quello professionistico che quello dilettantistico e giovanile. Il Piacenza Calcio è una delle realtà che conosco meglio – ha spiegato -, lo seguivo sempre in tribuna stampa quando ero giornalista sportivo. Quella passata è stata una stagione difficile e tribolata, soprattutto dal punto di vista economico: per questo è stata fondamentale la grande capacità da imprenditore del presidente Pighi, che ha mantenuto il Piace una società sana. E’ molto importante avere persone che investono nello sport, professionistico e giovanile”.

Oltre agli intervenuti, erano presenti all’incontro in municipio il consigliere Eugenio Rigolli e i componenti del Cda del Piacenza Calcio Tiziano Battini, Alberto Clerici, Paolo Seccaspina, Davide Battistotti, Gianluigi Savi e Alessandro De Santis, oltre al responsabile Marketing Francesco Fiorani.