“Morti sul lavoro, incremento inaccettabile. Urgente rafforzare il sistema”

Bologna – “Stiamo assistendo a un incremento delle morti sul lavoro che è inaccettabile”. Così, l’assessore regionale a Sviluppo e Lavoro, Vincenzo Colla, dopo l’ultimo episodio che ha coinvolto un operaio in un cantiere autostradale presso Parma.

“Voglio esprimere a nome della Regione il più profondo cordoglio alla famiglia, per questa ennesima tragedia. Ma voglio anche dire che non possiamo limitarci a registrare gli episodi drammatici: è indifferibile l’urgenza di rafforzare con un grande piano nazionale i sistemi di controllo pubblici, abbiamo bisogno di evidenziare gli accordi fatti, le buone pratiche di messa in sicurezza raggiunte nei luoghi di lavoro. Abbiamo bisogno di un grande investimento straordinario nella formazione per affermare la cultura della prevenzione, sia per l’impresa, le professioni, sia per i lavoratori”.

“Bisogna parlare molto di più delle buone pratiche esistenti, e sono tante, per renderle emulative e, per quanto ci riguarda, su sollecitazione del presidente Bonaccini convocheremo il prossimo Patto per il Lavoro con un unico tema all’ordine del giorno: quale progetto e quali azioni adottare per fare prevenzione e mettere in sicurezza il lavoro nel sistema economico e produttivo della nostra regione”.