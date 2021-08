Multipla contro un mezzo agricolo, spavento e contusioni per una famiglia

Poco dopo le 17 di venerdì 27 agosto si è verificato un incidente tra un mezzo agricolo e un’automobile lungo la strada provinciale che collega Piacenza a Cortemaggiore.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, all’altezza dell’abitato di Muradello di Pontenure, una Fiat Multipla è finita con la parte anteriore sinistra tra gli organi idraulici di una mietitrebbiatrice. A bordo della monovolume Fiat un intero nucleo familiare: madre, padre e figlio di 4 anni.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 di Piacenza con l’auto infermieristica e un’ambulanza della Croce Bianca.

Sebbene i danni al veicolo siano di notevole entità, gli occupanti del veicolo non hanno riportato gravi conseguenze.

A rimanere ferito l’uomo alla guida, un 34enne, il quale ha riportato solo alcune escoriazioni e contusioni: dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stato trasportato al Pronto Soccorso cittadino. Illesi la moglie, il figlio e anche l’agricoltore alla guida della mietitrebbia.

Per mettere in sicurezza i veicoli incidentati è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco.