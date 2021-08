Musica dal vivo, dalla Regione 3,3 milioni di euro per 20 progetti

Nota stampa Regione Emilia Romagna

Nuove produzioni e autori, progetti innovativi, festival, la possibilità per singoli artisti e gruppi di esibirsi in Regione ma anche in Italia e all’estero. Cresce la progettualità ma soprattutto l’impegno della Regione per la musica contemporanea originale dal vivo, un settore messo a dura prova dalla pandemia. Con 3,3 milioni di euro, assegnati attraverso il nuovo piano triennale 2021-23, la Regione rafforza il sistema musicale regionale, aumentando consistentemente (1 milione 350 mila euro in più) i contributi del triennio, a fronte di una progettualità più ricca e articolata.

Sono 20 i progetti sostenuti attraverso la Legge regionale n. 8, rispetto ai 9 del triennio precedente, che hanno proposto 24 azioni: 9 nell’ambito dei nuovi autori, 10 per la creatività, 3 in merito ai circuiti di locali e di reti di Festival di musica contemporanea originale dal vivo, con circuitazione degli artisti e dei complessi musicali della regione e 2 per la promozione e la circuitazione all’estero. Erano pervenute, in seguito al bando avviato nell’aprile scorso, 40 domande di contributo di cui 29 (articolate in 38 azioni progettuali) ritenute ammissibili. Di queste ne sono state finanziate 20, in base alla graduatoria e a finanziamenti disponibili.

Soggetti pubblici e privati di qualsiasi forma giuridica, con sede in Emilia-Romagna, potevano presentare un progetto articolato in 1 o più delle 4 azioni progettuali previste dal bando. La prima era in merito alla ricerca, valorizzazione e promozione dei nuovi autori attraverso iniziative di orientamento, tutoraggio e supporto nelle fasi produttive, distributive e promozionali e di circuitazione, anche all’estero; la seconda per la valorizzazione e promozione della creatività attraverso il sostegno a produzioni musicali originali, che si caratterizzano per formati, contenuti e linguaggi significativamente innovativi; la terza per lo sviluppo, consolidamento e valorizzazione, anche ai fini turistici, di circuiti di locali e di reti di Festival di musica contemporanea originale dal vivo, con circuitazione degli artisti e dei complessi musicali della regione e infine l’ultima azione era per la promozione e circuitazi one all’estero degli artisti e dei gruppi musicali della Regione.

I progetti finanziati

La zona d’ombra dell’Associazione Culturale Bronson (Ra); Blender. Edizioni strordinarie del Locomotiv Aps Bo con due iniziative una sulla creatività e l’altra nuovi autori; Sun-ER (due iniziative nell’ambito delle azioni Circuito di locali e azione creatività) dell’Arci Emilia-Romagna; Tacadancer (creatività) di Romagna Musica soc. coop. (Fc); Music is the best di Panico srl Bo (con due progetti uno sulla creatività e l’altro per la circuitazione all’estero); Trasporti eccezionali – percorsi musicali in residenza lungo la Via Emilia di Cronopios srl Bo-Pr-Fc; Sonda Music Sharing (nuovi autori) del Comune di Modena; Dove c’è musica (nuovi autori) di Fonoprint srl (Bo); Orchestra creativa dell’Emilia-Romagna (creatività) di Akamu Sas (Bo); Crinale – Nuovi Spazi di Cultura (creatività) di Big Ben APS (Fc); Jazz Connection (con due azioni in ambito creatività e circuito di locali) dell’Associazione Bologna in Musica Bo-Pc-Fe; C’mon Tigre – produzione tre dischi (creatività) di Puzzle Puzzle srl (Pr), Contemporary, Musica del nostro tempo (creatività) di Fontanamix APS (Bo); Dimensional Stardust, le nuove formazioni del presente (nuovi autori) di Area Sismica APS (Fc); Solido (circuito di locali e reti di festival) della Fondazione Campori Mo-Fe-Fc; Parlare coi muri – parole e musica dal cantautorato all’urban (nuovi autori) di Il Lato Oscuro della Costa APS (Ra); A night with… ( creatività) dell’ Associazione culturale Hovoc (Bo); Icarus vs Muzak (creatività) dell’Ensemble Icarus (Bo; Trans-Mei ( nuovi autori) di Materiali Musicali di Giordano Sangiorgi e C. sas (Ra); Promozione e circuitazione all’estero degli artisti e dei gruppi musicali della Regione (circuitazione) di Sine Qua Non (Mo). /CL

La delibera all’indirizzo https://bit.ly/3lnH2ou