Nel week end Vaccination day per over 60 a Bobbio e Castelsangiovanni

Proseguono nel piacentino gli Open Day vaccinali, con accesso diretto e senza prenotazione, promossi dall’Ausl di Piacenza di concerto con i sindaci del territorio.

Nel week end i punti vaccinali saranno allestiti sabato 7 agosto a Bobbio (largo Stefania Troglio – Ufficio Turistico) e domenica 8 agosto a Castel San Giovanni (piazza XX Settembre – portici edificio scolastico). La proposta è diretta ai piacentini con più di 60 anni e il vaccino somministrato è Janssen (Johnson & Johnson), che prevede un’unica dose. Sarà allestita una postazione di check in: le persone interessate alla vaccinazione saranno accolte da volontari e personale di supporto e potranno avere un colloquio di valutazione con un medico. Una volta completata la fase di anamnesi, avverrà la somministrazione del vaccino. Dopo l’iniezione, i cittadini dovranno attendere dai 15 ai 30 minuti e riceveranno poi, nella postazione di check out, il certificato di ciclo vaccinale completato.

Questi gli appuntamenti successivi in calendario

Martedì 10 agosto – Ferriere – mercato

Mercoledì 11 agosto – Ottone – mercato

Giovedì 12 agosto – Farini – mercato

Venerdì 13 agosto – Lugagnano Val d’Arda – mercato –

Domenica 22 agosto – Pianello Val Tidone – mercato e fiera del cotechino

PRENOTAZIONI VACCINAZIONI, DATE DISPONIBILI – Per i cittadini che ancora non hanno prenotato la vaccinazione anti-Covid l’Ausl informa che a questa pagina sono pubblicate le prime date disponibili in provincia di Piacenza: 9 agosto a Piacenza Expo (dai 60 anni); 9 e 10 agosto a Fiorenzuola; 10 agosto a Castel San Giovanni; 12 Agosto a Piacenza Arsenale.

Dove prenotare

– in farmacia

– chiamando il Cuptel al numero 800-651.941 (disponibile da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18)

– a uno sportello Cup del territorio (www.ausl.pc.it/accesso_semplificato/sportellounico.asp)

– in uno dei Comuni che effettuano prenotazioni Cup (Agazzano, Caorso, Gragnano, Gropparello, Pontenure e Villanova)