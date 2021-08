Nino Bixio, Fabio Ricci d’argento e di bronzo ai Campionati Nazionali Giovanili di nuoto

Tra il 4 e l’11 agosto 2021 si sono svolti a Roma, presso la vasca del Foro Italico, i Campionati Nazionali Giovanili di nuoto 2021.

Ottimo l’esordio del piacentino Fabio Ricci che ha confermato il suo talento arrivando a podio nella categoria Ragazzi14 nei 200 stile libero (argento) col tempo di 1’58”11 e nei 100 stile libero (bronzo) col tempo di 54”37, sfiorando in entrambe le gare il primo posto per pochi decimi. Ha inoltre ottenuto il settimo posto nazionale nei 50 stile libero col tempo di 25”15. L’atleta, cresciuto nelle fila della Nino Bixio, è seguito dai tecnici Andrea Frovi e Sergio Bernardini che commentano così i risultati ottenuti a Roma. “Fabio è un ragazzo che ha sicuramente grandi doti fisiche, oltre che una corretta mentalità di lavoro e una buona attitudine al sacrificio, ed è perfettamente integrato e inserito nel gruppo squadra che si sta generando all’interno della Nino Bixio. Il nuoto è uno sport individuale inserito in dinamiche collettive che a volte assomigliano agli sport di squadra”.

A Roma era presente anche Simone D’Ascanio, che negli 800 stile libero è riuscito a qualificarsi, nonostante un livello medio alto, e, col tempo di 8’44”50, a migliorare il suo primato personale di oltre 20 secondi. “Questo sempre frutto dell’ottimo lavoro svolto dall’atleta nell’ultimo anno – commenta la società piacentina -, dopo aver avuto alti e bassi nella stagione precedente, dovuti anche a problemi fisici. Con questa manifestazione si è conclusa la stagione 2020-2021 e per i nuotatori della Nino Bixio le attività riprenderanno agli inizi di settembre con tanti nuovi obiettivi!”.