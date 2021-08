Non si fermano i controlli anti-covid: nessuna sanzione nell’ultima settimana

Restano costanti i servizi di prevenzione e controllo del territorio pianificati nell’ambito delle attività del Comitato provinciale Ordine e Sicurezza pubblica, sia in relazione all’intensificazione dei flussi veicolari sulle arterie stradali – soprattutto nei fine settimana, con controlli sui mezzi e sulle condotte di guida a rischio – che in chiave anti covid, per il rispetto della normativa vigente, in materia di contenimento della diffusione del contagio.

A questo riguardo, nell’ultima settimana (2-8 agosto), le Forze di Polizia statali e locali hanno effettuato, 467 servizi con l’impiego di 943 uomini. Nello stesso arco temporale, nell’ambito dei controlli Covid, sono state controllate dalle Forze di Polizia statali e locali 1.006 persone e 33 attività o esercizi commerciali. Nel solo fine settimana del 7 e 8 agosto, sono state controllate 220 persone e 7 attività o esercizi commerciali. Complessivamente, dall’8 marzo 2020 all’8 agosto 2021, i controlli hanno interessato 143.018 persone (4325 sanzioni) e 8.269 esercizi commerciali (96 sanzioni).