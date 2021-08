Non vanno in ferie le visite guidate alla scoperta di Piacenza. Le proposte di agosto

E’ online, su www.visitpiacenza.it, il calendario aggiornato delle visite guidate che già dal mese di luglio, grazie al bando promosso dall’assessorato a Cultura e Turismo a sostegno delle guide turistiche professioniste, offrono l’opportunità di scoprire il patrimonio storico e artistico della città, valorizzando anche prospettive e approfondimenti inediti.

Proseguono senza soste in agosto – ma il programma è già definito anche per il mese di settembre – gli appuntamenti con il tour “Piacenza Classica”, gli itinerari tematici e i percorsi all’interno di musei e siti di interesse, sempre su prenotazione da effettuarsi presso l’Ufficio Iat-R in piazza Cavalli 7, aperto il lunedì dalle 10 alle 13, da martedì a domenica dalle 10 alle 18 e contattabile anche telefonicamente allo 0523-492001. “Anche in pieno periodo estivo – sottolinea l’assessore Jonathan Papamarenghi – vogliamo dare ai turisti e a chi resta in città la possibilità di vivere un’esperienza immersiva e coinvolgente, mantenendo la massima accessibilità con un costo di partecipazione che non supera i 3 euro a persona e prevede la gratuità fino ai 16 anni. Grazie alla sinergia tra Amministrazione comunale, istituzioni culturali del territorio, guide professioniste e Iat-R, si conferma un ampio ventaglio di proposte che consolida la vocazione turistica di Piacenza e la sua identità di città d’arte”.

Ricordando che per l’accesso a Musei e Gallerie d’Arte occorre acquistare il biglietto in loco e che, da venerdì 6, sarà necessario mostrare il green pass all’ingresso, si presenta intenso il calendario di agosto. Per tutto il mese, una guida sarà reperibile a chiamata dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, nonché dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18, per il tour “Piacenza Classica” della durata di 90 minuti (non richiesto, per questo percorso, il green pass), le cui partenze nel fine settimana restano fisse, sia il sabato che la domenica, alle 11 e alle 15.30. Ogni venerdì, sabato e domenica – ad eccezione della sola giornata di Ferragosto – alle 11 e alle 15.30 si potrà andare alla scoperta del “Ritratto di Signora” di Klimt e dell’esposizione “I maestri segreti della Ricci Oddi”, acquistando il biglietto al costo ridotto di 5 euro per chi presenterà la ricevuta della visita guidata.

Il giovedì e venerdì, invece, una guida sarà a disposizione ai Musei Civici di Palazzo Farnese nei seguenti orari: alle 15 per l’itinerario tra le collezioni museali, della Pinacoteca e delle Carrozze, alle 16.30 per la Sezione Archeologica. In questo caso, il costo ulteriore del biglietto del Museo è di 3 euro.