Nono posto per Andrea Dallavalle nella finale olimpica del salto triplo

Non è riuscito nell’impresa Andrea Dallavalle: in pedana nella notte a Tokyo nella finale olimpica del salto triplo, il 21enne piacentino è rimasto lontano dalle sue migliori misure chiudendo al nono posto con 16.85, con il turco Necati Er che al terzo salto si è migliorato escludendo Andrea dai migliori otto che hanno potuto effettuare altri tre tentativi.

Non la migliore prova per Dallavalle – che può vantare un personale di 17.35 e in qualificazione aveva raggiunto i 16.99 – che ha iniziato la finale con un salto a 16.62, facendo poi segnare 16.85 e chiudendo con 16.74 senza riuscire a migliorarsi. Ma a 21 anni, fresco del titolo europeo Under 23, può comunque festeggiare per aver raggiunto un traguardo prestigioso come quello di una finale olimpica che lo pone tra i migliori interpreti a livello mondiale della specialità.

Ad aggiudicarsi la medaglia d’oro dominando la gara è stato il portoghese Pablo Pichardo (17.98), davanti al cinese Yaming Zhu (17.57) e a Fabrice Zango, portacolori del Burkina Faso, che ha ottenuto 17.47. Undicesimo l’altro azzurro in gara Emmanuel Ihemeje.