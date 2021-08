Notte movimentata sulla 45 per Metronotte Piacenza

la nota stampa di Metronotte Piacenza

All’altezza di Settima Minore, sulla Statale 45 poco prima di mezzanotte, tra mercoledì 18 e giovedì 19 agosto, gli agenti di vigilanza di Metronotte Piacenza si sono imbattuti in un incidente appena avvenuto fra due autovetture. Subito accertatisi delle condizioni di salute delle persone coinvolte, hanno allertato i soccorsi: non sembravano esserci ferite gravi, sicuramente molto spavento. L’auto medica del 118 è arrivata sul posto in pochi minuti. I Carabinieri, arrivati immediatamente, hanno effettuato le verifiche e le rilevazioni della carreggiata, mentre i Metronotte regolavano il traffico per garantire tutta la sicurezza necessaria per le operazioni in corso.

Più avanti, sempre sulla statale della val Trebbia, la vettura di Metronotte Piacenza ha soccorso una persona che camminava in mezzo alla sede stradale: situazione pericolosissima, al buio, era evidente lo stato confusionale in cui si trovava. Subito la Centrale Operativa di Metronotte Vigilanza, costantemente in contatto con tutte le sue pattuglie in circolazione, ha avvisato il 118. Intanto la Guardia Giurata si è avvicinata in maniera discreta alla persona per cercare di farla spostare dalla strada: la reazione però è stata aggressiva anche se un po’ scoordinata. Tentando di sferrare un pugno e un calcio, il soggetto è caduto a terra. L’invio di una seconda pattuglia di Metronotte Piacenza ha consentito di gestire il traffico fino all’arrivo del 118, quindi i sanitari hanno preso in carico il paziente, che al momento non sembrava avere subito lesioni nella caduta, ma continuava ad essere molto confuso.