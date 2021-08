Nuoto pinnato, a Cadeo il primo raduno della Calypso

Si è svolto domenica 29 agosto presso la piscina di Roveleto di Cadeo il raduno e primo allenamento della squadra agonistica della Calypso.

La squadra, non ancora al completo, ha svolto il primo allenamento guidata dal responsabile tecnico Umberto Raimondi che sarà durante la stagione coadiuvato dai tecnici Jonathan Alario e Laura Galli. La società si avvarrà della collaborazione della fisioterapista Elettra Guareschi e del nutrizionista Marco Sbruzzi. La squadra agonistica è ben assortita e composta da una trentina di atleti che saranno impegnati dal 6 settembre negli allenamenti presso la piscina Comunale del Polisportivo. Fra qualche settimana riprenderanno anche le squadre master ed esordienti e alla fine di settembre anche i corsi di nuoto ed avviamento al nuoto pinnato.

“Il nuoto pinnato piacentino è in buona salute, abbiamo una squadra composta da ragazzi volenterosi e con ottime qualità tecniche, una squadra master in crescita con ottimi atleti che divertendosi ottengono risultati prestigiosi, ma un vivaio che patisce queste ultime due stagioni di attività di base ridotta”. “Il 25 settembre siamo stati invitati dal Panathlon international ad organizzare un evento presso la piscina Raffalda in occasione della settimana europea dello sport e ne siamo orgogliosi – commenta Raimondi – invitiamo tutti coloro che vogliono provare il nuoto pinnato a contattarci”.