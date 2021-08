Tempo instabile e temperature sotto i 30 gradi in questa prima parte di settimana a Piacenza.

Secondo le previsioni Arpae, martedì 3 agosto è attesa una mattinata con cielo velato per nubi alte. Nel pomeriggio, in pianura, possibili temporanei annuvolamenti con occasionali rovesci o temporali, sui rilievi temporanei annuvolamenti con possibili piogge isolate e di breve durata; dalla sera cielo velato per nubi alte. Le temperature minime del mattino spazieranno tra i 13 gradi sui rilievi e i 18 gradi in pianura; massime pomeridiane comprese tra 19 gradi sui rilievi e 27 gradi in pianura.

Anche mercoledì 4 agosto il quadro meteorologico si manterrà simile: in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi nuvolosità variabile con piogge sparse; dal pomeriggio nuvolosità variabile con probabili rovesci temporaleschi. Temperature minime del mattino comprese tra 16 gradi sui rilievi e 20 gradi in pianura; massime pomeridiane comprese tra 19 gradi sui rilievi e 27 gradi in pianura.