Olimpiadi, il sindaco Barbieri “Aspettiamo di festeggiare i nostri atleti a Piacenza”

“Siamo grati ai nostri atleti per averci resi partecipi del sogno sportivo più bello e importante”.

Sono le parole, anche a nome delle istituzioni locali, del sindaco di Piacenza e presidente della Provincia Patrizia Barbieri, nell’omaggiare il velocista Edoardo Scotti, protagonista della finale olimpica con la staffetta azzurra della 4×400, chiusa al settimo posto: “E’ il culmine – scrive Barbieri – di un’avventura olimpica che ha onorato dall’inizio alla fine: Piacenza lo ha seguito in ciascuna delle tante gare che lo hanno visto impegnato a Tokyo, condividendone ad ogni passo l’emozione”.

Il sindato sottolinea “l’orgoglio e l’attesa per l’accoglienza festosa che potremo riservare agli atleti di casa nostra, cui siamo grati ai nostri atleti per averci resi partecipi del sogno sportivo più bello e importante. Dopo aver applaudito le imprese di Giacomo Carini, Andrea Dallavalle ed Edoardo Scotti, conclude, “non vediamo l’ora di fare il tifo per Esteban Farias non appena cominceranno le Paraolimpiadi”.