Online il nuovo sito internet di Croce Rossa Piacenza

È online il nuovo sito di Croce Rossa Piacenza (www.cripiacenza.it), completamente rinnovato nella forma ed in particolar modo nei contenuti, mentre il layout generale continua a richiamare l’identità visiva della Croce Rossa Italiana.

Il restyling grafico e strutturale è stato pensato per rendere più efficace e immediata la comunicazione delle attività e dei servizi CRI offerti alla popolazione, nonché favorire la navigazione da parte dell’utente, rendendo più facilmente reperibili le informazioni di cui potrebbe avere necessità. «La messa online del sito – spiega la Delegata Area Sviluppo Giorgia Astorri – segna la fine di un lavoro di studio, test e progettazione delle funzionalità e della struttura, ma al contempo è il punto di partenza per una nuova fase della comunicazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza, che ora può contare su uno strumento sicuramente più performante, con numerose innovazioni dal punto di vista gestionale e di conseguenza più spazio in cui inserire contenuti destinati all’utente».

Dal punto di vista dei contenuti multimediali, vi è da segnalare la presenza di una nuova sezione, la Gallery dove verranno regolarmente aggiunti i contenuti delle recenti iniziative e attività. Una parte utile anche a giornalisti e uffici stampa per avere materiale d’archivio sempre aggiornato. Infine, per chi fosse interessato a dare il proprio supporto, si ha accesso, tramite apposite pagine del sito, a diverse tipologie di donazione: dall’ambito sociale alla donazione generica. Per scoprire le altre possibili modalità, si può consultare la sezione Sostienici.