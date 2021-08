Pallavolo Sangiorgio, arriva l’opposta Chiara Errico “Qui per migliorare”

Proviene dalla Puglia uno degli otto volti nuovi della Pallavolo Sangiorgio. Chiara Errico da Ostuni sarà infatti la seconda opposta del team albiceleste, e farà da spalla alla veterana Alisa Hodzic.

Studentessa di Economia Marketing e Management all’Università Cattolica di Piacenza, dopo stagioni di gavetta nei tornei regionali pugliesi e dell’Emilia Romagna (River Volley), a quasi ventuno anni (li compirà a dicembre) ha la sua occasione per dimostrare di valere la serie B2, campionato che la formazione piacentina affronta per il terzo anno consecutivo. “La proposta della Pallavolo Sangiorgio è arrivata improvvisa – commenta Errico -. Ho accettato subito, senza nemmeno pensarci troppo, perché è la prima volta che affronterò un campionato nazionale ed ho voluto cogliere quest’opportunità”. Debuttante come la futura compagna di squadra Elisa Viaroli, Chiara punta a crescere e maturare in vista e durante la stagione. “Sono stracontenta – prosegue – perché sarà un’esperienza che mi permetterà di migliorare sotto ogni punto di vista. Proverò a ritagliarmi il mio spazio e raccoglierò tutto quello che verrà, aiutando le compagne di squadra e mettendomi a disposizione dello staff tecnico”.

L’atleta pugliese – informa la società – sarà a disposizione dello staff tecnico, guidato da coach Matteo Capra, e delle compagne di squadra a partire dal prossimo mese di settembre.

Serie B2, Pallavolo Sangiorgio, roster stagione 2021/2022

Alzatrici: Micaela Perini (confermata), Anna Salimbeni (nuova, Volley Soverato). Opposta: Alisa Hodzic (confermata), Chiara Errico (nuova, River Volley). Schiacciatrici: Chiara Tonini (nuova, Pallavolo Alsenese), Greta Galelli (confermata), Diana Marc (nuova Osgb Campagnola). Centrali: Valentina Zoppi (confermata), Maria Chiara D’Adamo (nuova, Pallavolo Alsenese), Arianna Molinari (confermata). Libero: Elisa Viaroli (nuova, Piace Volley), Laura Tacchini (confermata). Allenatore: Matteo Capra (confermato). Vice allenatore: Emanuele Piccoli (confermato).