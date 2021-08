Pallavolo Sangiorgio, Diana Marc “Adoro lavorare con le giovani. Squadra ben costruita”

Emozionata come quando per la prima volta che ha indossato la divisa da gioco. Determinata come se fosse al debutto in campionato con una squadra nuova, guardando al futuro e non ad un passato, se pur, glorioso.

Per la ventunesima stagione da professionista Diana Marc, che l’ha vista lasciare il segno, ovunque è stata in Italia, dopo un lungo corteggiamento, ha scelto di vestire la maglia della Pallavolo Sangiorgio Piacentino (serie B2) per la stagione 2021/2022. La schiacciatrice italoromena ritorna a giocare nel territorio piacentino dopo l’esperienza alla Rebecchi in A2 (tra 2007 e 2008) ed alla Pallavolo Alsenese (2019). “Al termine della scorso campionato, lungo e difficile, ho avuto molte offerte e non nascondo che avevo un mezzo pensiero di smettere. La proposta della Pallavolo Sangiorgio è stata quella che soddisfaceva di più le mie esigenze: una squadra giovane e competitiva ed una società formata da persone per bene ed un ambiente famigliare. Questo è un particolare cui bado molto, inoltre c’è un allenatore molto bravo e competente. Dopo aver parlato con lui, sono stata coinvolta dal suo entusismo, dalla voglia di fare e nel ruolo che vuole da me: traino per le più giovani”.

Esempio per le più giovani, Diana che tra poco compirà quarantadue anni, ha lo stesso entusiasmo di una ventenne. “Per me non è una problema allenarmi con compagne di squadra più giovani – prosegue -. L’ho fatta anche negli anni scorsi ed ogni anno mi è rimasto nel cuore, .. mi piace trasmettere quello che ho imparato in carriera e mi viene naturale farlo, non solo a parole ma anche con l’esempio”. Sul roster della Pallavolo Sangiorgio e sul campionato che prenderà il via il prossimo 16 ottobre, Diana è sicura dei suoi pensieri. “La squadra è ottima, ben costruita in tutti i reparti, sarà una bella esperienza per tutte: ho buonissime sensazioni e non vedo l’ora di iniziare” conclude.

La stagione 2021/2022 della Pallavolo Sangiorgio prenderà il via venerdì 20 agosto con la prima doppia seduta di allenamenti alla palestra Bellotta a Pontenure, località Valconasso.

Serie B2, Pallavolo Sangiorgio, roster stagione 2021/2022

Alzatrici: Micaela Perini (confermata), Anna Salimbeni (nuova, Volley Soverato). Opposta: Alisa Hodzic (confermata), Chiara Errico (nuova, River Volley). Schiacciatrici: Chiara Tonini (nuova, Pallavolo Alsenese), Greta Galelli (confermata), Diana Marc (nuova Osgb Campagnola). Centrali: Valentina Zoppi (confermata), Maria Chiara D’Adamo (nuova, Pallavolo Alsenese), Arianna Molinari (confermata). Libero: Elisa Viaroli (nuova, Piace Volley), Laura Tacchini (confermata). Allenatore: Matteo Capra (confermato). Vice allenatore: Emanuele Piccoli (confermato).