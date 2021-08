Pallavolo Sangiorgio, il bilancio della tre giorni di allenamenti alla Bellotta “Buon inizio”

Nei giorni scorsi ha preso il via la stagione della Pallavolo Sangiorgio, formazione di pallavolo piacentina pronta ad affrontare per il terzo anno consecutivo il campionato di serie B2.

Da venerdì 20 a domenica 22 agosto la squadra di coach Matteo Capra ha soggiornato e si è allenata nella palestra della cornice campestre della Bellotta, presso la località di Valconasso a Pontenure. Erano presenti dodici delle tredici atlete roster, unica assente Chiara Errico, ancora impegnata in Puglia per lavoro, cui si sono aggiunte Giulia Pedrazzini ed Eleonora Boaron, giocatrici della serie D. Durante questi tre giorni la squadra ha lavorato agli ordini del preparatore atletico Francesco Bianco dal punto di vista fisico e dal punto di vista tecnico, guidato dallo staff. Coach Matteo Capra stila il bilancio della tre giorni: “Sono stati tre giorni positivi, abbiamo lavorato sul gruppo. Le basi dal punto di vista tecnico ci sono ed abbiamo lavorato gradualmente in vista dei primi impegni. Se il buon giorno si vede dal mattino, questo è buon inizio. La voglia di fare c’è da parte di tutti e sono convinto che si potrà fare bene”.

Dopo un giorno di riposo, proseguirà il lavoro atletico e tecnico in vista della nuova stagione, tra la palestra Bellotta ed il PalaSangiorgio. Nei prossimi giorni sarà reso noto il programma precampionato, allenamenti congiunti e tornei, in vista del debutto, fissato per il week end del 16-17 ottobre.

Nella foto Alisa Hodzic, Laura Tacchini ed Elisa Viaroli