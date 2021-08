Pedrazzini (Ausl) “L’80% dei ricoverati covid non è vaccinato”

“L’80% dei ricoverati covid non è vaccinato”. Lo sottolinea il direttore sanitario dell’Ausl, Guido Pedrazzini, nel presentare il bilancio settimanale dell’andamento della campagna vaccinale a Piacenza.

Come già detto, sono 20 i pazienti positivi al covid ricoverati in ospedale. Per la maggior parte si tratta di persone che non si sono vaccinate. E per la quota restante, il 20% che manca all’appello? “Si tratta, per due terzi, di persone che hanno ricevuto solo una dose di vaccino, mentre per un terzo si tratta di pazienti che hanno completato il ciclo vaccinale. In quest’ultimo caso – fa presente Pedrazzini – si tratta però di ricoveri non imputabili a patologie covid correlate”. “Si confermano, da questo punto di vista, i dati regionali e nazionali, riguardo alla copertura vaccinale”.

Riguardo ai due pazienti in terapia intensiva, “In un caso si tratta di un paziente – positivo – intubato per il decorso post operatorio e non mostra sintomi della malattia. Mentre il secondo paziente è ricoverato in terapia intensiva a causa del covid. Si tratta di una persona tra i 60 e i 70 anni, non vaccinata”.