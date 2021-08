Perde il controllo dell’auto e si ribalta alle porte di Vigolzone

Incidente nel tardo pomeriggio del 21 agosto alle porte di Vigolzone lungo la strada Val Nure. Una vettura si è ribaltata sulla carreggiata dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo, una Bmw. Praticamente illeso il guidatore e non ci sono altre auto coinvolte, solo disagi per il traffico: sospeso per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza della strada.

Sul posto i soccorsi con l’auto infermieristica del 118, l’ambulanza Pubblica Assistenza Val Nure, una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Piacenza e, in supporto, anche l’autogru. Per i rilievi presente una pattuglia della polizia locale dell’Unione Valnure Valchero con il comandante Paolo Giovannini.