Perde il controllo dell’auto, interviene l’eliambulanza

Incidente stradale intorno alle 15 di domenica primo agosto a Castelsangiovanni. Il conducente di una Peugeot 206, un giovane di 23 anni, ha perso il controllo del mezzo, all’uscita dallo stabilimento Amazon.

Rimasto ferito in modo serio, è stato soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto con l’ambulanza della Pubblica Assistenza Val Tidone e l’auto infermieristica del Pronto Soccorso di Castelsangiovanni. Per il 23enne, che ha riportato un trauma cranico, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso: dopo le prime cure, è stato trasportato a Parma.

Per la messa in sicurezza del veicolo incidentato sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni, la strada è rimasta chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso. Sul posto i carabinieri della stazione locale per i rilievi.