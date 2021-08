Piace, 4-1 al Leon nell’ultimo test amichevole. Il 22 agosto debutto in Coppa Italia

Successo per il Piacenza nell’ultimo test amichevole prima dell’avvio ufficiale della nuova stagione.

Venerdì mattina i biancorossi hanno superato al “Bertocchi” per 4-1 l’A.C. Leon, formazione che disputerà il prossimo campionato di Serie D. Primo tempo che parte fortissimo, nel gran caldo, con Corbari che al 3’ di testa sblocca da situazione di calcio d’angolo. In fotocopia il raddoppio al 12’ con Parisi, sempre di testa a siglare il raddoppio. Spazio al 45’ per il gol di Moreo, calcio di rigore, che manda le squadre alla pausa col minimo scarto. Nella ripresa il Piace sfrutta i cambi, Lamesta molto ispirato, andando a segno ancora per due volte nei primi 20’ con Lamesta, al volo di mancino su assist Burgio, e con Codromaz bravo a convertire sotto porta sempre da calcio da fermo. Nonostante le ripetute occasioni da rete finisce 4-1 per i biancorossi.

“Vincere fa sempre piacere – il commento a fine gara di mister Scazzola -, ma a parte il risultato ho visto dei progressi. Siamo ancora indietro, come è normale visto il periodo, ma è importante non aver avuto grossi infortuni: ci prepariamo alla partita contro la Reggiana, per noi una gara importante, nella maniera giusta”. In campo dal primo minuto anche il difensore scuola Lazio Nicolò Armini, ultimo arrivato dal mercato: “E’ appena arrivato e deve trovare condizione e inserirsi nei meccanismi di squadra – spiega Scazzola -, è un ragazzo interessante e si integrerà sicuramente al meglio”.

Il 22 agosto scatterà per i biancorossi il primo impegno ufficiale della stagione, con la sfida in Coppa Italia (gara unica a eliminazione diretta) contro la Reggiana al Garilli. E la settimana successiva sarà tempo di campionato: i biancorossi nella prima giornata ospiteranno il 29 agosto il Trento.

PIACENZA – AC LEON 4-1

(3’ Corbari, 12’ Parisi, 45’ Moreo rig. (L), 66’ Codromaz, 76’ Lamesta)

PIACENZA: pt. Stucchi ; Armini, Codromaz, Marchi; Parisi, Corbari, Suljic, Giordano; Gonzi, Dubickas, Burgio. St. Libertazzi, Nava, Tafa, Boffini; Zambruno, Bobb, ZIliotti, Cloralio; Spini, Gissi, Lamesta. A disposizione: Galletti, Borsatti, Compaore. All: Scazzola

AC LEON: Fontana,Villa, Beneruso, Leotta, Scaccabarozzi, Concina, Ronchi, Achenza, Marinoni, Moreo, Paprella. A disposizione: Pulze, Bonsi, Garcea, Martignoni, Ferrè, Marzullo, Vavassori, Schiavo, Bonseri. All.: Motta