Piace, dalla Lazio arriva in prestito il giovane difensore Nicolò Armini

Un giovane difensore per il Piacenza. Il club biancorosso comunica di aver perfezionato il tesseramento di Nicolò Armini, prodotto del vivaio della Lazio e nazionale azzurro Under 19.

Classe 2001, con il club biancoceleste Armini ha debuttato in Europa League nel novembre del 2018 e in Serie A nel maggio del 2019. Il giocatore arriva in prestito sino al 30 giugno 2022.