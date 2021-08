Piace, dalla Samp arriva il difensore Angileri. Sabato amichevole con l’Albinoleffe

Nuovo difensore per il Piacenza, che annuncia l’arrivo in prestito dalla Sampdoria del giovane Antony Angileri, classe 2001. Prodotto del vivaio del Palermo, Angileri nell’ultima stagione è stato premiato come miglior difensore del campionato Primavera, disputato con la maglia blucerchiata.

AMICHEVOLE CONTRO L’ALBINOLEFFE – Sabato 7 agosto (ore 17) test amichevole per i biancorossi che affronteranno a Lugagnano (sul campo di via Arda, 3) l’Albinoleffe. La partita sarà disputata a porte aperte sino al termine della capienza massima di posti disponibili e i tagliandi saranno in vendita, al costo di 5 euro, dalle ore 16 del giorno della gara. Potranno accedere agli spalti solo gli utenti provvisti di Green Pass o sottoposti a tampone (rapido o molecolare) entro 48 ore dalla gara.