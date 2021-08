Piace, vaccinazione per giocatori e staff. Sabato amichevole contro l’Albinoleffe

Al fine di completare il ciclo vaccinale entro la fine di agosto per la totalità dei tesserati della prima squadra biancorossa, stamattina a Piacenza Expo dieci giocatori del Piacenza Calcio si sono sottoposti alla vaccinazione anti Covid insieme ad alcuni membri dello staff della squadra.

“Cesarini, Gonzi, Libertazzi e Tafa, come tutti i compagni – scrive la società biancorossa -, sperano così di lasciare il virus fuori dal campo e poter pensare solo a regalare ai piacentini una nuova stagione di emozioni e passioni”.

TEST CONTRO L’ALBINOLEFFE – Prosegue intanto la preparazione in vista del prossimo campionato. Dopo il ko di domenica contro la Pergolettese, sabato prossimo 7 agosto (ore 17) è in programma un nuovo test amichevole contro l’Albinoleffe. L’incontro verrà disputato al campo da gioco di Lugagnano Val d’Arda in Via Arda 3. La partita sarà disputata a porte aperte sino al termine della capienza massima di posti disponibili e i tagliandi saranno in vendita, al costo di 5 euro, dalle ore 16 del giorno della gara. Potranno accedere agli spalti solo gli utenti provvisti di Green Pass o sottoposti a tampone (rapido o molecolare) entro 48 ore dalla gara.