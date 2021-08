Piace, venerdì al Bertocchi amichevole (a porte aperte) con l’Ac Leon

Nuovo test amichevole per il Piacenza, che venerdì mattina 13 agosto (fischio d’inizio ore 10.30) scenderà in campo contro l’A.C. Leon, formazione che disputerà il prossimo campionato di Serie D. L’incontro è in programma al campo da gioco “Bertocchi”. La partita sarà disputata a porte aperte sino al termine della capienza massima dei 240 posti disponibili, ad ingresso gratuito. Potranno accedere agli spalti solo gli utenti provvisti di Green Pass.

Il 21 agosto scatterà per la squadra Scazzola il primo impegno ufficiale della stagione, con la sfida in Coppa Italia (gara unica a eliminazione diretta) contro la Reggiana al Garilli. E la settimana successiva sarà tempo di campionato: i biancorossi nella prima giornata ospiteranno il 29 agosto il Trento.