Piacenza Baseball, l’U12 esce a testa alta dal triangolare di Minerbio

Baseball giovanile, l’U12 del Piacenza esce a testa alta dai playoff. Il triangolare che a Minerbio (Bo) assegnava un posto per la fase interregionale ha infatti sorriso allo Junior Rimini, pur con i biancorossi protagonisti fino alla fine. Dopo che i romagnoli avevano battuto 14-1 i padroni di casa è toccato al Piacenza sottostare alla superiorità dei riminesi, che tra le loro fila potevano schierare alcuni atleti facenti parte della Nazionale U12 laureatasi Campione d’Europa due settimane fa in Belgio. 9-4 il finale a favore dello Junior contro un Piacenza meritevole di aver fatto il massimo. La giornata si concludeva con la sfida, ininfluente ai fini della qualificazione, tra Piacenza e Minerbio. Le due squadre davano lo stesso vita ad un incontro acceso ed incerto fino alla fine. Piacenza andava all’ultimo attacco sotto 6-4 ma grazie ad una puntuale e risolutiva battuta valida di Agosti operava il sorpasso decisivo aggiudicandosi la vittoria per 7-6.

“Un epilogo di campionato comunque soddisfacente – commenta la società -, in linea con gli evidenti progressi messi in mostra dalla squadra lungo tutta la stagione”.

A settembre i biancorossi sono attesi dalla Coppa Emilia, tradizionale manifestazione di chiusura dell’attività all’aperto.