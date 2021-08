Piacenza Calcio: “Tampone rapido scontato per lo stadio”

La società Piacenza Calcio 1919 comunica di aver perfezionato un accordo con Farmacia Fiorani per i tifosi che avessero bisogno di sottoporsi a tampone rapido antigenico per accedere allo stadio.

L’accordo in essere prevede uno sconto, sul prezzo fisso calmierato nazionale, che sarà coperto interamente dal Piacenza Calcio, per tutti i tifosi che si presenteranno muniti di biglietto. Come è noto allo stadio si può accedere soltanto muniti di green pass che si ottiene dopo la prima dose del vaccino e se si è in possesso di un tampone negativo eseguito nelle ultime 48 ore.I prezzi saranno quindi di: 10 € per i maggiori di anni 18; 8 € per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni non compiuti.

“Piacenza Calcio 1919 desidera ringraziare il Dottor Cordani di Farmacia Fiorani per la preziosa collaborazione”.