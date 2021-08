Piacenza nel mondo, premiati i fratelli Michele e Valeria Risoli

L’associazione “Piacenza nel Mondo” ha conferito l’onorificenza di “Piacentini Benemeriti nel Mondo” ai fratelli Michele e Valeria Risoli, entrambi originari di Valle di Gropparello, i quali si sono distinti nelle loro attività nel mondo.

La consegna del riconoscimento si è tenuta in occasione della cinquantunesima edizione della festa dell’Emigrante, svoltasi sabato 7 agosto a Groppovisdomo e organizzata dalla Pro Loco. Nel corso della serata, il Presidente di “Piacenza nel Mondo” Giovanni Piazza ha voluto “innanzitutto ringraziare la Pro Loco di Groppovisdomo per l’organizzazione dell’evento” ricordando “che purtroppo a seguito della pandemia la festa provinciale delle comunità Piacentine nel mondo è stata anche quest’anno rimandata” fissando la data “al prossimo agosto 2022 nel comune di Morfasso”. “Mi sono emozionato – ha poi commentato Piazza – nell’apprendere la storia dei fratelli Risoli, ma l’emozione è cresciuta quando li ho incontrati ed ho visto la forte unione che li lega ed il grande attaccamento per l’Italia e per la loro terra di origine”.

Valeria Risoli – Nata a Piacenza, classe 1978, si è laureata in Psicologia Clinica e Sociale presso l’Università di Parma nel 2005. Ha conseguito un primo Master in Comunicazione e Marketing presso l’Università di Bologna, un secondo Master di specializzazione in Psicologia Clinica e Counselling all’Università’ di Parma e un terzo Master in Mediazione familiare presso l’Università di Roma. Ha completato training specifici in Cognitive Bahavioral Therapy presso il Beck Institute a Philadelphia, negli Stati Uniti. E’ iscritta all’Albo degli Psicologi Emilia Romagna, è membro dell’Associazione di psicologi negli Emirati Arabi e membro dell’American Psychological Association. A fine 2008 si trasferisce alle Seychelles e lavora come psicologa con bambini e famiglie presso la Seychelles Children Foundation. Nel 2010 si trasferisce a Dubai lavorando come psicologa prima al Dubai Center for Special Needs e dal 2012 alla Dubai Physiotherapy & Family Medicine Clinic, con bambini e adulti. Ha collaborato negli anni con numerose testate giornalistiche e media per pubblicazioni e interviste nel campo psicologico.

Michele Risoli – Classe 1976, ha lasciato l’italia nel 2001. E’ stato due anni a Londra, dove montava marmo in grandi cantieri e progetti. Poi si è trasferito in Sudafrica e anche lì ha continuato a montare marmo. Poi si è trasferito alle Seychelles e tutt’ora vive e lavora lì. E’ titolare di una ditta di importazione di marmi che commercializza in varie parti del mondo. Il suo quartier generale è alle Seychelles ma ha progetti ed attività anche in Sudafrica, in Thailandia e negli Emirati Arabi.