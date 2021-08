Anche nel weekend di Ferragosto Piacenza si troverà nella morsa del caldo torrido.

In linea con un trend che va avanti da alcuni giorni, sia sabato 14 che domenica 15 agosto – le previsioni Arpae – le temperature massime toccheranno in pianura picchi di 37 gradi, intensificati da elevati tassi di umidità. Un clima ‘rovente’ che non darà tregua neppure nella notte o al mattino, dato che anche le temperature minime saranno decisamente elevate, non scendendo mai sotto i 25 gradi in pianura. Massima allerta quindi sul fronte del disagio bioclimatico, condizione di rischio per la salute delle persone che si associa a temperature molto elevate per più giorni consecutivi, con tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Per il weekend, Arpae prevede forte disagio in città e pianura, mentre un po’ di sollievo si potrà riscontrare nei territori collinari e di montagna.

Un quadro che ha spinto la Protezione Civile Emilia Romagna ad emanare un’allerta gialla per temperature elevate, valida per il nostro territorio con riferimento alla pianura e alla bassa collina. “Per la giornata di sabato 14 agosto – si legge nel bollettino – è prevista la persistenza di temperature massime elevate, intorno a 37 gradi o localmente superiori, nelle aree di pianura e bassa collina”.

Il caldo intenso dovrebbe protrarsi fino a lunedì 16 agosto compreso, con una svolta attesa da martedì 17. Fino a Ferragosto – riporta il Centro Meteo Emilia Romagna – il campo di pressione sarà su valori alti e ben consolidato sul Mediterraneo, tuttavia tenderà, nella giornata di lunedì 16 agosto, a cedere sotto la spinta di una saccatura atlantica. Tale contesto quindi sarà di conseguenza favorevole all’innesco di temporali che attualmente appaiono più probabili nelle giornate di martedì 17 e mercoledì 18. Attualmente – precisa il Centro Meteo – non è possibile individuare con precisione le aree che saranno interessate dalla fenomenologia, tuttavia visto anche il potenziale presente, dovuto al caldo e all’umidità accumulata nell’ultima settimana, ci possiamo aspettare fenomeni localmente intensi. Lunedì sarà ancora caldo, pur con lievi flessioni termiche, mentre da martedì è atteso un maggior deficit di sole e l’afflusso di correnti più fresche, con valori in calo su tutto il territorio. Nella giornata di mercoledì i picchi massimi difficilmente supereranno i 30 gradi.