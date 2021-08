Piacenza verso le 200mila vaccinazioni. “Guerra porta a porta per convincere indecisi e contrari”

Piacenza verso le 200mila vaccinazioni. Lo annuncia il direttore generale dell’Ausl, Luca Baldino, nel fare il punto della situazione rispetto all’andamento della campagna vaccinale e dei contagi in provincia di Piacenza, rispetto all’ultima settimana.

“Il traguardo dell’80% è sempre più vicino, in questa settimana abbiamo anche raggiunto il nostro record, con 3500 vaccini somministrati in un giorno, ma già dalla prossima settimana abbiamo vuota l’agenda delle prenotazioni. Questo perché – dice Baldino – abbiamo raggiunto il plateau, ossia chi era già motivato nel ricorrere alla vaccinazione. Ora la vera battaglia è convincere indecisi e contrari, circa 50mila persone, sarà necessario un impegno quasi porta a porta per riuscire a raggiungerli”.

Tra le azioni in programma, il proseguire con gli Open Day – visto il grande successo dell’iniziativa in piazza Cavalli – e portare il vaccino anche nelle scuole superiori stesse, per poter vaccinare in loco gli studenti, previa autorizzazione dei genitori, anticipa sempre il direttore generale.