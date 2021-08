Tutto pronto per la Fiera di San Rocco: due giorni di eventi a Ponte dell’Olio

Si avvicina la Fiera di Ponte dell’Olio dedicata a San Rocco di Montpellier, protettore delle epidemie.

Nonostante le ultime restrizioni, l’evento, arrivato alla 351esima edizione, si svolgerà come sempre il 15 e il 16 agosto: tradizione, enogastronomia e cultura si uniscono per creare un evento che richiama da sempre moltissimi appassionati e turisti da tutto il piacentino e non solo. Durante i due giorni della Fiera non mancheranno i tradizionali appuntamenti, come le due esibizioni del corpo Bandistico Pontolliese, il mercato con un centinaio di banchi e i negozi aperti fino a sera. I visitatori potranno apprezzare anche gli stand gastronomici in piazza 1° Maggio, dove alle proposte piacentine di UvaMatta e Ca’ dell’Orso si riunirà la cucina argentina di Adrian.

Nell’edizione 2021 della Fiera arrivano inoltre delle novità. Grazie alla vittoria del Bando di gara per il servizio di organizzazione delle manifestazioni locali da parte di Cooltour, cooperativa che dal 2006 lavora nel territorio della provincia di Piacenza con lo scopo di promuovere il settore culturale e turistico, i partecipanti della Fiera avranno la possibilità di partecipare alle visite guidate alle Antiche Fornaci e alla chiesa di San Rocco.

Per accedere all’area della fiera sarà obbligatorio indossare la mascherina e, oltre alla misurazione della temperatura da parte dello staff, avverrà il controllo del Green Pass. Quest’ultimo verrà controllato anche un’ora prima dell’inizio di tutte le esibizioni musicali e qualche minuto prima delle visite guidate.

L’Antica Fiera prenderà il via a partire dalle ore 11 con l’esibizione del Corpo Bandistico Pontolliese e delle sue majorette. Alle ore 18 partiranno le prime visite guidate alle Antiche Fornaci con un massimo di 15 partecipanti per gruppo e prenotazione obbligatoria a info@cooltour.it o al 349 5169093. Domenica sera doppio appuntamento musicale con il concerto del Corpo Bandistico Pontolliese alle ore 20.45 e a seguire, alle 21.45 il concerto della band Cani Sciolti. La giornata di lunedì 16 si aprirà con la Santa Messa alle ore 10 nella chiesa di San Rocco mentre alle 18 la celebrazione dei vespri. Alle ore 19 torna l’appuntamento delle visite guidate all’interno della chiesa di San Rocco da parte di Cooltour, con un massimo di 15 partecipanti per gruppo e prenotazione obbligatoria a info@cooltour.it o al 349 5169093, mentre alle ore 21.30 la Fiera si concluderà con la musica dal vivo del Trio Manolo.