Positivo al covid, l’appello dell’Ausl “Tampone per chi era al Lux la notte tra il 18 e il 19 agosto”

Da un’indagine epidemiologica effettuata dal dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl di Piacenza è emersa la positività per SARS-CoV-2 di una persona che, nei giorni precedenti alla diagnosi, ha frequentato il locale Lux di Piacenza (Strada statale 45) dalle ore 23 di mercoledì 18 agosto alle ore 3 di giovedì 19 agosto.

Per questo l’Azienda Usl rivolge un invito, a fini precauzionali, a tutti coloro che erano presenti alla serata, negli orari indicati. Gli interessati possono prendere contatto con il dipartimento di Sanità pubblica per effettuare un tampone, contattando i numeri 0523.317830 dalle ore 8.30 alle 17.30 o 331.1358947 (fino alle 16.30) oppure scrivendo una mail a malinfpc@ausl.pc.it, indicando con il proprio nome e cognome, data di nascita e recapito telefonico, per essere richiamati dagli operatori.

In caso di sintomi, è consigliabile rivolgersi tempestivamente al proprio medico di famiglia oppure, durante il fine settimana, al Servizio di continuità assistenziale (0523.343000). (nota stampa Ausl Piacenza)