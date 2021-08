Premio al Turass a San Giorgio, 3 giorni di musica e eventi

Si rinnova anche quest’anno il tradizionale appuntamento con la consegna del premio “Al Turass”, giunto nel 2021 alla sua quattordicesima edizione. Il riconoscimento veniva solitamente attribuito nell’ambito degli eventi del Palio del Fungaiolo che per questa edizione, a seguito di attenta riflessione da parte degli organizzatori, viene temporaneamente sospeso (per quanto riguarda stand gastronomici e fiera commerciale) per motivi legati alla difficoltà nella gestione delle restrizioni anticontagio e alla necessità di evitare momenti di possibile rischio sanitario in un periodo dell’anno che coincide, tra l’altro, con l’avvio dell’anno scolastico.

Auspicando di tornare “a pieno ritmo” nel 2022 con la XXV edizione del Palio, la Pro Loco di San Giorgio, in collaborazione con il Comune, propone comunque una serie di eventi che si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa vigente e che vogliono rappresentare un momento in cui riunire tutta la comunità intorno al concetto della “riconoscenza”, in particolare nei confronti di chi ogni giorno mette a disposizione tempo e risorse per il paese e per il prossimo più in generale.

La manifestazione si aprirà domenica 12 settembre, a partire dalle ore 10, con la Santa Messa celebrata dal parroco don Claudio Carbeni in Piazza Marconi. A seguire, il momento clou della mattinata sarà la consegna del XIV premio “Al Turass” (il “vincitore”, come di consueto, sarà svelato solo in diretta durante la manifestazione) e con la consegna degli attestati agli oltre 60 ragazzi e ai tanti volontari del progetto estivo “AggregaMenti” che ha saputo coniugare varie attività di volontariato a servizio della comunità con momenti ludico ricreativi che hanno permesso ai giovani di tornare a socializzare dopo tanti mesi di solitudine. Durante la mattinata sarà poi presentato (con l’illustrazione dei primi tre esempi pratici) il progetto “Ego Sum”, ideato dal Presidente della Pro Loco Adriano Modenesi, che intende far conoscere una serie di figure storiche (sia di San Giorgio che di rilievo nazionale) mediante l’apposizione di QR code ai cartelli.

La manifestazione proseguirà domenica sera alle ore 21 nella Cortazza del Castello con il concerto della Piacenza Wind Orchestra, diretta dal giovane Maestro sangiorgino Gianluca Feccia che ha seguito anche l’arrangiamento delle musiche (di Basie, Ellington, Gershwin, Piazzolla e altri) che saranno proposte durante la serata. Sarà presente anche la voce solista Marta Brandolini.

Lunedì 13 dalle ore 17 alle ore 19, grazie alla collaborazione con la Biblioteca comunale (gestita da Educarte soc. coop.) è stato pensato un momento dedicato ai più piccoli con il “Kamishibai in corte” che prevede racconti e letture animate all’aperto in Cortazza per i bambini (3 – 10 anni) e le famiglie, affiancato da un laboratorio creativo legato ai temi e ai personaggi delle letture stesse. La data prescelta non è casuale in quanto vuole anche essere un momento gioioso e allegro per salutare l’inizio dell’anno scolastico.

La quattordicesima edizione del premio si concluderà martedì 14 settembre alle ore 20,45 sempre presso la Cortazza del Castello municipale con la presentazione del nuovo libro di Mauro Molinaroli intitolato “La città dolente. Piacenza e il virus: dalla crisi alla ripresa possibile”. La serata prevede l’intervento del prof. Luigi Cavanna che ha combattuto “in prima linea” il virus e porrà l’accento su come la realtà piacentina ha trovato la forza per combattere, reagire e per sentirsi comunità durante la pandemia, dando un segnale forte per il ritorno alla normalità.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure anticontagio vigenti (distanziamento interpersonale, igienizzazione delle mani, obbligo di mascherina). Per partecipare agli eventi in Cortazza, l’ingresso è libero (fino ad esaurimento posti) e subordinato, per le persone di età superiore a 12 anni, al possesso del certificato verde (c.d. green pass), come da disposizione legislative vigenti.