Premio internazionale Fedeltà del cane, Banca di Piacenza presente per il terzo anno

la nota stampa

Si è tenuta lunedì 16 agosto, a Camogli, la 60esima edizione del Premio internazionale Fedeltà del Cane; manifestazione organizzata dall’Associazione per la valorizzazione di San Rocco che prevede la premiazione di quegli “eroi a quattro zampe” che si sono distinti per gesti di particolare generosità e coraggio e che ha visto, per il terzo anno consecutivo, il sostegno della Banca.

All’evento è intervenuto, in rappresentanza dell’istituto di credito di via Mazzini, il vicedirettore generale Pietro Boselli, il quale ha sottolineato come la Banca sia da sempre sensibile alle esigenze degli animali e dei loro padroni, tanto da avere creato “Amici Fedeli”, il primo e unico conto corrente in Italia dedicato ai possessori di animali domestici.

Ad aggiudicarsi il premio è stato Amon, chihuahua di quattro anni e mezzo che per quattro giorni e tre notti ha vegliato la padrona, Sandra D’Annibale, precipitata in un dirupo; inoltre, Amon ha segnalato ai soccorritori, con i suoi guaiti, la presenza della signora D’Annibale, agevolandone così il salvataggio.