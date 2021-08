E’ partita ufficialmente nel tardo pomeriggio di lunedì 30 agosto l’avventura della Canottieri Ongina, formazione piacentina di volley che sarà ai nastri di partenza del campionato di serie B maschile dove militerà nel girone C. I gialloneri allenati da Gabriele Bruni si sono ritrovati al palazzetto dello sport di Monticelli, la “casa” di De Biasi e compagni, sostenendo al contempo il primo allenamento.

“Sono contento – le parole di Bruni, coach locale tornato al timone giallonero – che lo zoccolo duro della squadra sia stato confermato: è un buonissimo punto di partenza. Cambiando, però, i due palleggiatori, si cambia molto perché sono giocatori che toccano sempre la palla e tutti dovranno trovare ritmo, palla e situazioni nuove. Inoltre, anche il reparto di posto quattro è stato rivoluzionato, portando a casa Davide Zorzella, giovane del paese, e riportando a Monticelli un giocatore prezioso come Lucio Piazzi. Accanto alla conferma di Caci, è arrivato Bacca, un giocatore di equilibrio per dare stabilità a una squadra che non vuole essere solo propensa ad attaccare, ma anche a essere molto più equilibrata”. Quindi aggiunge. “In estate tutti vogliono far bene; noi dobbiamo andare in palestra, in primis conoscerci, poi lavorare in un determinato modo e creare un nostro sistema di gioco. Se saremo bravi, molto probabilmente i risultati arriveranno”.

Quella di lunedì è stata la prima delle cinque sedute della prima settimana di lavoro della Canottieri Ongina, prima del week end di riposo.

ALLENAMENTI CONGIUNTI – Sei al momento gli allenamenti congiunti calendarizzati: si inizierà sabato 18 settembre in casa contro Viadana, per poi proseguire sempre a Monticelli mercoledì 22 contro la Wimore Energy Parma. Successivamente, tris di impegni esterni: Garlasco (25 settembre), Viadana (28 settembre) e Scanzorosciate (2 ottobre). Infine, test casalingo venerdì 8 ottobre contro Valtrompia.

LA ROSA – Questa la rosa attuale della Canottieri Ongina

Palleggiatori: Thomas Ramberti, Marco De Biasi

Opposti: Henry Miranda, Lorenzo Paratici

Schiacciatori: Sandro Caci, Daniel Bacca, Lucio Piazzi, Davide Zorzella

Centrali: Beppe De Biasi, Bara Fall, Ousseynou Péne

Libero: Mattia Cereda

STAFF – Questo lo staff tecnico, medico e dirigenziale.

Presidente: Fausto Colombi

Direttore sportivo: Donato De Pascali

Coach: Gabriele Bruni

Secondo allenatore: Fausto Perodi

Preparatore atletico: Simone Tizzoni

Scoutwoman: Sonia Merli

Fisioterapista: Virginia Braghieri

Medico sociale: Carlo Pini

Segnapunti: Isabella Bassini

Videoman: Roberto Germiniasi

Dirigente addetto agli arbitri: Roberto Testa

Addetto marketing: Joseph Derata

Fotografi: Floriano Zorzella, Deborah Frittoli

Grafica: Valentina De Cani

Addetto stampa: Luca Ziliani.