Un mix di frustrazione e scettica attesa è il sentimento comune di alcuni titolari di bar piacentini, nel primo giorno in cui in tutta Italia scatta l’obbligo del Green pass.

Le nuove regole prevedono che da stamattina, 6 agosto, i clienti dovranno esibire il certificato verde covid per il consumo al tavolo al chiuso, mentre non sono previste restrizioni per chi si siede all’aperto o prende qualcosa al bancone. “Per il momento è tutto tranquillo, dato che i clienti hanno consumato solo al bancone – spiega Serena Ongeri del Caffè Porta Galera in via Scalabrini -. Io ho ovviamente scaricato l’app per fare i controlli, ma mi sembra che come al solito le regole valgano solo per alcune attività, mentre per altre no”.

Sempre in via Scalabrini si trova il bar caffetteria “La Cosa Più Dolce“. La titolare Alice Gaudenzi si dice “dubbiosa della effettiva possibilità di applicazione di questo provvedimento. Io qui i clienti li conosco tutti – precisa – quindi per me è più facile, ma in altri posti più di passaggio non credo sia lo stesso. L’unico aspetto positivo del Green pass è che potrebbe spingere più persone a vaccinarsi”.

Per il controllo del Green Pass si sono attrezzati anche al bar iCafé di via Giordano Bruno. “Vorrei specificare, innanzitutto, che come esercenti non abbiamo titolo per chiedere i documenti personali, ma del resto non è neanche previsto dalla legge – rimarca da dietro il bancone Jonathan Modenesi -. Secondo noi questo provvedimento non ha alcun senso, perché è il contrario di ciò che ci avevano fatto fare prima: adesso puoi infatti stare al bancone, mentre per sedersi è necessario il certificato. Noi ci atteniamo a quello che ci dicono, però non vedo una logica rispetto a quanto fatto fino ad adesso. I settori che vengono penalizzati sempre e costantemente sono i bar e la ristorazione – aggiunge -; perché allora al supermercato, dove si sta attaccati come le mosche, il Green pass non serve?”.

Per dire se ci sia già stato un “effetto Green pass” sul numero di avventori è ancora troppo presto. “Qui non lo abbiamo notato – afferma Modenesi -, ma attendiamo di vedere come evolve la situazione nei prossimi giorni; inoltre siamo in periodo di vacanze, quindi il flusso di clientela è già di per sé contenuto rispetto al solito”.

Sconforto tra i rappresentanti delle associazioni di categoria: “Come sempre c’è tanta confusione, le informazioni arrivano all’ultimo minuto e i titolari non sanno mai come devono comportarsi – rileva Cristian Lertora, presidente provinciale di Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) -. Quella dei controlli del Green Pass è anche una questione economica: bisognerebbe dotarsi di una persona che si occupa solo di questo, ma quanti sono quelli che possono permettersi di pagarla?”.