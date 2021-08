Primo turno Coppa Italia Serie C: date e orari delle gare di Piacenza e Fiorenzuola

Sono stati fissati date e orari del primo turno turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C.

Il Fiorenzuola scenderà in campo in trasferta contro la Virtus Entella sabato 21 agosto, fischio d’inizio alle ore 21. Il giorno successivo, domenica 22 agosto, toccherà invece al Piacenza che ospiterà al Garilli la Reggiana (ore 17.30). Il Primo Turno Eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta, con supplementari ed eventuali rigori in caso di parita.

IL PROGRAMMA COMPLETO

GIOVEDÌ 19 AGOSTO 2021



GRUPPO 3

GARA P17

PESCARA–OLBIA Ore 20.45 Stadio “Adriatico – Giovanni Cornacchia”, Pescara

SABATO 21 AGOSTO 2021



GRUPPO 1

GARA P1

VIRTUSVECOMP VERONA–GIANA ERMINIO Ore 17.00 Stadio “Gavagnin–Nocini”, Verona

GARA P2

FERALPISALÒ–PRO PATRIA Ore 18.00 Stadio “Lino Turina”, Salò (BS)

GARA P3

RENATE–SEREGNO Ore 18.00 Stadio “Città di Meda”, Meda (MB)

GARA P4

TRIESTINA–TRENTO Ore 18.30 Stadio “Nereo Rocco”, Trieste

GARA P5

PRO VERCELLI– PERGOLETTESE Ore 16.00 Stadio “Silvio Piola”, Vercelli

GRUPPO 2

GARA P9

VIRTUS ENTELLA– FIORENZUOLA Ore 21.00 Stadio “Comunale”, Chiavari (GE)

GARA P10

VIS PESARO–MODENA Ore 18.00 Stadio “Tonino Benelli”, Pesaro

GARA P11

PONTEDERA–MANTOVA Ore 18.00 Stadio “Ettore Mannucci”, Pontedera (PI)

GARA P13

LEGNAGO SALUS–LUCCHESE Ore 17.30 Stadio “Mario Sandrini”, Legnago

GRUPPO 3



GARA P15

TERAMO–MONTEROSI TUSCIA Ore 17.30 Stadio “Gaetano Bonolis”, Pian d’Accio, Teramo

GARA P16

VITERBESE–GUBBIO Ore 21.00 Stadio “Enrico Rocchi”, Viterbo

GARA P18

GROSSETO–CAMPOBASSO Ore 21.00 Stadio “Carlo Zecchini”, Grosseto

GARA P20

ANCONA MATELICA–AQUILA MONTEVARCHI Ore 18.00 Stadio “Del Conero”, Ancona

GARA P21

SIENA–FERMANA Ore 18.00 Stadio “Artemio Franchi”, Siena

GRUPPO 4

GARA P23

FOGGIA–PAGANESE Ore 21.00 Stadio “Pino Zaccheria”, Foggia

GARA P24

VIBONESE–CATANIA Ore 17.30 Stadio “Luigi Razza”, Vibo Valentia

GARA P25

BARI–FIDELIS ANDRIA Ore 21.00 Stadio “San Nicola”, Bari

GARA P26

JUVE STABIA–ACR MESSINA Ore 21.00 Stadio “Romeo Menti”, Castellammare di Stabia (NA)

GARA P27

PALERMO–PICERNO Ore 17.30 Stadio “Renzo Barbera”, Palermo

GARA P28

MONOPOLI–POTENZA Ore 21.00 Stadio “Vito Simone Veneziani”, Monopoli (BA)



DOMENICA 22 AGOSTO 2021

GRUPPO 1



GARA P6

PRO SESTO–JUVENTUS U23 Ore 18.00 Stadio “Ernesto Breda”, Sesto San Giovanni (MI)

GARA P7

ALBINOLEFFE–LECCO Ore 17.30 Stadio “Città di Gorgonzola”, Gorgonzola (MI)

GRUPPO 2



GARA P8

PIACENZA– REGGIANA Ore 17.30 Stadio “Leonardo Garilli”, Piacenza

GARA P12

IMOLESE–CARRARESE Ore 18.00 Stadio “Romeo Galli”, Imola

GARA P14

CESENA– PISTOIESE Ore 20.45 Orogel Stadium “Dino Manuzzi”, Cesena*

(*) Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento della Coppa Italia Serie C 2021–2022.

GRUPPO 3

GARA P19

TURRIS–LATINA Ore 20.00 Stadio “Amerigo Liquori”, Torre del Greco (NA)

GRUPPO 4

GARA P22

VIRTUS FRANCAVILLA–TARANTO Ore 21.00 Stadio “Giovanni Paolo II”, Francavilla Fontana