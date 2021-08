Profughi afghani, Giardino (Buona Destra) “Battaglia di umanità, tutti i Comuni seguano l’invito di Anci”

Anche Michele Giardino, esponente della Buona Destra di Piacenza, interviene in merito alla crisi umanitaria in Afghanistan.

“L’iniziativa dei Liberali Piacentini è lodevole e non può essere che condivisa – scrive su Facebook -. Questa è una battaglia di libertà e di umanità insieme, in favore di un popolo illuso e poi malamente tradito dalle potenze occidentali che, dopo averlo instradato sulla via della democrazia, lo hanno fatto ripiombare nel buio della teocrazia”. “L’invito dell’Anci sia accolto senza tentennamenti e ritardi da tutti i comuni della provincia di Piacenza, non solo dal capoluogo”.

In questo senso si sono già espressi, a favore, il coordinamento provinciale di Forza Italia, sia il coordinamento delle Donne Pd di Piacenza, che la sezione provinciale di Fratelli d’Italia.