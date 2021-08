Profughi afghani, la Buona Destra “Sono i benvenuti. Ue sia unita contro xenofobia e terrorismo”

La nota stampa della Buona Destra Piacenza

Accogliamo con generosità i profughi che hanno collaborato negli anni scorsi coi militari e civili italiani coinvolti nella ricostruzione del paese. Ringraziamo i ministeri di Esteri e Difesa per aver reso possibile questa missione di soccorso, ringraziamo la Croce Rossa, le istituzioni locali, le associazioni del Terzo settore e gli enti religiosi cristiani e islamici per essersi subito messi a disposizione per l’assistenza di queste persone. Viviamo con apprensione la transizione dell’Afghanistan dalla democrazia all’orrore del nuovo regime fondamentalista talebano, assistiamo con dolore agli omicidi, alle stragi e al conflitto che si sta consumando fra le varie fazioni in campo. Condividiamo la proposta di Francia e Gran Bretagna di creare una “safe zone” a Kabul per consentire le operazioni umanitarie sul posto e proseguire le evacuazioni delle persone che intendono lasciare l’Afghanistan dopo il 31 agosto, giorno del ritiro americano dal paese.

Crediamo che questa tragedia e più in generale l’immigrazione e i cambiamenti in atto nella geopolitica mondiale richiedano l’urgente accelerazione del processo di coesione europeo. Occorre un’unica voce e una riformulazione della sovranità, che consenta una sua più ampia condivisione con una politica estera e di difesa comune. Occorre anche una gestione ordinata dei flussi per una maggiore sicurezza in chiave anti-terroristica. Condanniamo le parole agghiaccianti di propaganda della destra sovranista: esprimono solidarietà agli afghani che perdono libertà e diritti, ma ne rifiutano l’accoglienza. Non sono parole coerenti con i valori dell’Unione europea e degne di una società che si dica civile e attenta al prossimo, soprattutto agli ultimi. Evocare invasioni, paure e sostituzione etnica è solo parte di una sceneggiata che non ha nulla a che fare con la realtà, soffia sull’intolleranza e la xenofobia, non favorisce altro se non il consenso elettorale di chi li agita e strumentalizza.

Abbiamo letto con piacere, la settimana scorsa, le dichiarazioni della quasi totalità della politica piacentina che sollecitava le amministrazioni locali ad accogliere disperati in fuga dal medioevo talebano e abbiamo salutato con soddisfazione la scelta di Fratelli d’Italia di Piacenza di smentire la linea di respingimento dell’on. Meloni. Siamo felici di registrare questa unanimità di intenti e di apertura nei confronti di un popolo travolto da un dramma immane.