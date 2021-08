Promette a due giovani stranieri un lavoro da badante, ma è una truffa: denunciato

Un 70enne, ex operatore di un centro d’accoglienza, è stato denunciato per truffa, sostituzione di persona, falso materiale commesso da privato.

E’ accusato di aver raggirato con il medesimo espediente due 20enni del Bangladesh, ospiti di un centro di accoglienza, promettendo loro un lavoro come badante di un anziano invalido e regolarizzando così la loro posizione in Italia. Per fare questo e avviare, a suo dire, la procedura, avrebbe carpito ed utilizzato i documenti dello stesso anziano, suo conoscente, fingendo di fissare i colloqui per i due stranieri per i documenti d’identità, alla fine mai avvenuti.

Con la scusa di svolgere le pratiche necessarie alla regolarizzazione, il 70enne sarebbe quindi riuscito a farsi consegnare in tutto dai giovani 3.800 euro. Al termine degli accertamenti dei carabinieri, per il 70enne è scattata la denuncia.