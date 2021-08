Punto vaccinale all’Ikea, Ausl: “Avviati i contatti per organizzarlo”

In questi giorni è emersa la richiesta di istituire un punto vaccinale temporaneo al Polo logistico di Piacenza, per andare incontro alle esigenze dei lavoratori dell’area, in particolare dello stabilimento Ikea.

“Abbiamo già preso contatti con l’Azienda, con la cooperativa San Martino e con i sindacati del settore trasporti e logistica di Piacenza – evidenzia il direttore generale dell’azienda Ausl Luca Baldino – per organizzare l’iniziativa. L’obiettivo è condiviso e importante: agevolare il più possibile la vaccinazione, cercando di favorire anche l’adesione di quelle persone che sono sul nostro territorio per motivi di lavoro”.

I professionisti dell’Ausl metteranno quindi a punto, insieme ai rappresentanti dell’Azienda e ai sindacati, le modalità più funzionali per coinvolgere i lavoratori dello stabilimento, con il supporto di Anpas-Croce Bianca.

La proposta di un punto vaccinale all’interno del polo logistico di Piacenza era arrivata dai sindacati Cgil, Cisl e Uil per dare vita a una campagna di informazione mirata, così da sensibilizzare lavoratrici e lavoratori della logistica sulla necessità della copertura vaccinale e rendere più semplice e veloce per molti lavoratori la vaccinazione.