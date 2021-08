Quattro spettacoli dal 28 al 31 agosto, non si ferma il festival Lultimaprovincia

Non si fermano gli spettacoli de Lultimaprovincia, la rassegna di di teatro e circo contemporaneo organizzata da Manicomics e giunta quest’anno alla 30esima edizione.

Da sabato 28 a martedì 31 agosto sono in programma quattro nuovi spettacoli, organizzati a Cadeo, Villò di Vigolzone, Croara di Gazzola e Gazzola. Si parte il 28 agosto a Cadeo, in piazza del Pellegrino. A partire dalle 21 saranno protagonisti i Manicomics Teatro con la riproposizione dello storico spettacolo “Viaggio Organizzato”. Domenica 29 agosto tappa a Villò di Vigolzone, sempre con i Manicomics. Presso l’area verde dietro l’oratorio – Via della Chiesa, dalle 21 andrà in scena lo spettacolo di teatro ragazzi “I popolli della terra unplugged”. Doppio spettacolo, poi, il 31 agosto a Gazzola. Prima, alle 18:30, appuntamento all’Azienda Agricola Croara Vecchia con l’esibizione del Collettivo MEL “Call Center” (Posti limitati e solo su prenotazione al numero 353 4302346). A seguire, a partire dalle 21, in Piazza del Comune di Gazzola, in via Roma 1, i Fratelli Caproni mettono in scena lo spettacolo clown “Attento, si scivola!”.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito ed è richiesta l’osservanza delle normative anti-covid vigenti. Info: 39 353 4302346; https://www.manicomics.it/festival-e-rassegne/lultimaprovincia/