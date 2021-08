Rimane col braccio incastrato nell’ascensore: bimba di due anni liberata dai Vigili del Fuoco.

E’ successo nella tarda mattinata del 11 agosto a Piacenza: secondo quanto ricostruito, al secondo piano di un palazzo di via San Marco, la bambina, che si trovava insieme alla mamma, è rimasta incastrata con il braccio nella rientranza della porta scorrevole del vano ascensore.

Foto 2 di 2



Per risolvere la situazione, sono entrati in azione i Vigili del Fuoco di Piacenza, che hanno con delicatezza liberato il braccio della bimba, quindi affidata alle cure dei sanitari, giunti sul posto con un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e l’auto medica del 118.

In seguito all’incidente, la piccola non ha fortunatamente riportato danni fisici: tuttavia, a scopo precauzionale, è stata condotta al Pronto Soccorso dell’Ospedale Guglielmo Da Saliceto di Piacenza per accertamenti. Per ricostruire la dinamica dell’accaduto sono intervenuti gli agenti della Polizia.