Ruba occhiali firmati, cosmetici e gioielli in argento dal magazzino in cui lavora, 26enne in manette

Ruba occhiali firmati, cosmetici e gioielli in argento dal magazzino in cui lavora, giovane in manette.

A finire nei guai un’operaia di 26 anni, di nazionalità albanese, in forze al magazzino Amazon di Castelsangiovanni (Piacenza). Nei giorni scorsi è stata fermata per un controllo all’uscita dal lavoro: aveva addosso monili in argento e cosmetici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castelsangiovanni, che hanno proseguito la perquisizione nella sua abitazione: lì è stata recuperata altra merce – come occhiali firmati – del valore di 2600 euro.

La ragazza è stata arrestata, fermo convalidato dal giudice, e sottoposta all’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.