Saldi di fine estate, dall’1 all’11 settembre torna lo ‘Sbaracco’ in centro. Domenica 5 il clou col ‘Fuori tutto’

“Piacenza svuota tutto” è lo slogan che accompagna i saldi stagionali di fine estate: da mercoledì 1 a sabato 11 settembre si terrà la nuova edizione dello “Sbaracco”, con occasioni speciali nei negozi della città.

I dettagli dell’iniziativa sono stati presentati nella mattinata del 27 agosto presso la sala consiliare del municipio dall’assessore al Commercio Stefano Cavalli, Raffaele Chiappa e Gianluca Barbieri di Unione Commercianti, Eugenia Maserati dell’associazione “Vita in Centro” e Anna Lusa della Cabina di regia che mette insieme Confcommercio Confesercenti, Cna. Insomma, al rientro in città dalle vacanze, i piacentini troveranno due settimane di grandi occasioni e opportunità per i loro acquisti nei negozi del centro che aderiranno all’iniziativa. Momento centrale della dieci giorni di shopping sarà domenica 5 settembre con il “Fuori Tutto” che porterà i negozi in strada, tra la gente, mentre ngli altri giorni le occasioni si potranno trovare all’interno dei negozi.

L’iniziativa è promossa da Confcommercio Piacenza e dall’Associazione commercianti “Vita in Centro”, in collaborazione con il Comune di Piacenza e gli altri soggetti che compongo la cabina di regia del commercio cittadino (CNA, Confesercenti e CCIAA di Piacenza).